Restaurant Inspections (Nov. 20-26)

The Union County Health Department inspected these restaurants from Nov. 20 to 26:

Indian Trail

• Sun Valley Cafe, 6751 Old Monroe Road – 100

Monroe

• Chipotle, 2335 W. Roosevelt Blvd.– 100

• Creative Food Concepts, 1809 Airport Road – 96

• Food Lion (deli), 250 N. Martin Luther King Blvd. – 97.5

• Food Lion (meat market), 250 N. Martin Luther King Blvd. – 97.5

• Mr. Tokyo, 2239 W. Roosevelt Blvd. – 95

• Oasis of Monroe, 116 S. Main St. – 99

• Taqueria La Unica, 1621 Walk Up Ave. – 98.5

• Tavern 74, 2116 W. Roosevelt Blvd. – 99

Stallings

• China Cafe, 15080 Idlewild Road – 97

• Harris Teeter (deli), 7800 J Stevens Mill Road – 98

• Harris Teeter (meats & seafood), 7800 J. Stevens Mill Road – 99.5

• Lucy’s Bakery, 4522 Potter Road – 98

• Moochies Tavern, 15060 Idlewild Road – 96.5

• New Asia Market, 4400 Potter Road – 97

• Rock Store Bar-B-Que, 3116 Old Monroe Road – 98.5

Waxhaw

• China II, 1309 N. Broome St. – 92