Health Inspections (Sept. 25 to Oct. 1)

The Union County Health Department inspected these restaurants from Sept. 25 to Oct. 1:

Indian Trail

• Chick-fil-A, 13801 E. Independence Blvd. – 97.5

Monroe

• Bojangles, 555 E. Roosevelt Blvd. – 97

• Bojangles, 2303 W. Roosevelt Blvd. – 92

• Burger King, 2100 Roosevelt Blvd. – 98.5

• Culver Butterburgers and Frozen Custard, 5122 Old Charlotte Hwy. – 98.5

• Firehouse Subs, 2319 W. Roosevelt Blvd. – 97

• Franklin Court Grille, 232 E. Franklin St. – 98.5

• Stonebridge Golf Club, 2721 Swilcan Burn Drive – 100

• Taqueria Morelia, 1300 Skyway Drive – 92.5

• Taqueria Veracruz Mexico, 1228 W. Roosevelt Blvd. – 98.5

Waxhaw

• Frontier Meats, 8303 Lancaster Ave. – 96.5

Weddington

• Joy Bakery and Catering, 3016 Twelve Mile Creek Road – 91.5